Serie A, il 1° settembre il sorteggio del calendario

La prossima Serie A ricomincerà il 19 settembre. Come scrive La Repubblica, non è ancora ufficiale, ma lo diventerà il 27 agosto con il Consiglio Federale della Figc in Via Allegri. Per il primo settembre, invece, è in programma il sorteggio del calendario del campionato. Nessuna cerimonia come gli scorsi anni, con le giornate che verranno pubblicamente direttamente sul sito della Lega. Un piano, questo, che potrebbe subire modifiche qualora la curva epidemiologica dei contagi dovesse peggiorare. A quel punto si potrebbe slittare la partenza al 4 ottobre con la possibilità di inserire playoff e out per concludere il campionato.