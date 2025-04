Serie A, gli orari della 36ª giornata: ecco quando si gioca Atalanta-Roma

Atalanta-Roma si giocherà lunedì 12 maggio alle ore 20.45. I giallorossi saranno di scena al Gewiss Stadium per il big match della 36esima giornata. Un vero e proprio scontro diretto per la Champions League con i nerazzurri che ad oggi hanno 5 punti in più in classifica. All'andata Dovbyk e compagni persero 0-2 all'Olimpico. Ma da dicembre è cambiato tutto o quasi. La Roma è imbattuta da 18 partite in Serie A e punta all'Europa che conta. Prima, però, ci sarà la sfida contro la Fiorentina domenica 4 maggio alle ore 18.