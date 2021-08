Serie A, Giudice Sportivo: prima sanzione per Carles Perez e Mkhitaryan

Le decisioni dopo la seconda giornata di campionato. Squalificato solo Amian dello Spezia

Il Giudice Sportivo ha reso note le decisioni relative alla seconda giornata di campionato. Per la Roma, segnalate le prime sanzioni per Henrikh Mkhitaryan e Carles Perez. I due sono stati ammoniti nel match contro la Salernitana. Nessuno squalificato in vista della ripresa del campionato. Fermato per un turno solo Amian dello Spezia.