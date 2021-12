Serie A, Fiorentina Salernitana 4-0: Fiorentina a +5 sulla Roma

La squadra viola conferma il quinto posto battendo il club campano al Franchi

Anticipo del sabato tra Fiorentina e Salernitana che ha visto trionfare i toscani. La squadra di Italiano conferma il quinto posto in classifica. Situazione diversa per i campani che sono sempre più ultimi in classifica. Apre le marcature Bonaventura al 31', doppietta di Vlahovic al 51' e all'84' e chiude la pratica Maleh al 90'. La viola adesso è momentaneamente a + 5 sulla Roma aspettando il posticipo di lunedì. Per la squadra di Colantuono buio pesto a causa della tredicesima sconfitta stagionale.