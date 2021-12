Serie A femminile, oggi alle ore 12.30 il derby al Tre Fontane

Oggi il primo Roma-Lazio della storia e l'impianto è tutto esaurito: ancora assenti per Spugna Andressa e Bartoli

In scena oggi il primo derby tra Roma e Lazio l'inizio è fissato alle ore 12.30 al Tre Fontane ormai esaurito da giorni: saranno 1100 gli spettatori presenti, nel rispetto del 75% della capienza dell’impianto dell’Eur. La Roma reduce da quattro vittorie consecutive con la vittoria sulle cugine ha la possibilità di agganciare il Sassuolo al secondo posto a quota 25 punti; nell’ultimo weekend la Lazio ha trovato la prima vittoria dopo nove ko di fila. La squadra di Spugna dovrà fare a meno di Andressa, in Brasile per motivi familiari, Bartoli che si è negativizzata ma non figura comunque nell'elenco delle convocate, dove invece tornano a vedersi Di Guglielmo, Greggi e Corelli.