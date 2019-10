Serie A Femminile, Roma-Empoli 4-0: poker giallorosso al Tre Fontane

Tempo di ritrovare il Tre Fontane per le giallorosse di Betty Bavagnoli. Archiviato il doppio impegno con le nazionali, la Roma Femminile è tornata in campo in Serie A, spazzando via l’Empoli per 4 a 0. Nel primo tempo dominio incontrastato del terreno di gioco per le padrone di casa, brave ad andare subito in rete dopo tre minuti con il gol da rapace d’area di rigore di Vanessa Bernauer su assist di Serturini. Le toscane di Pistolesi, sorprese dall’avvio fulmineo delle romaniste, sono costrette a capitolare anche all’8′ grazie alla rete di Thomas. La squadra di Bavagnoli tiene il pallino del gioco e prima dell’intervallo sfiora il 3 a 0 sempre con Bernauer. Anche nella ripresa la musica non cambia, anzi, le giallorosse aumentano il volume. Sono le italiane romaniste a salire in cattedra: al 56esimo Bonfantini cala il tris, mentre a dieci minuti dal triplice fischio è Annamaria Serturini a chiudere i conti. Seconda vittoria consecutiva per le ragazze di Bavagnoli, che si riportano nelle zone nobili della classifica dopo lo stop alla prima giornata con il Milan.