Serie A femminile, la Roma mantiene il secondo posto

Le giallorosse, pari ieri in trasferta contro la Juve, restano a tre punti dalle bianconere

Ha preso il via ieri, per poi concludersi con le gare odierne, la 16ma giornata del campionato di Serie A femminile. Il Napoli acciuffa in extremis il pari sul campo del Milan, con le due formazioni che segnano agli antipodi della gara, mentre l'Inter cade tra le mura amiche sconfitto dal Pomigliano. Il Sassuolo esce sconfitto sul campo della Lazio e così la Roma, pari ieri in casa della capolista Juventus, resta solitaria al secondo posto in classifica a 3 punti dalle bianconere.