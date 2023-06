Serie A Femminile, la Lazio non supera il Pomigliano e rimane in B

Giornata amara per le ragazze della Lazio Femminile che, dopo il 2-0 dell'andata contro il Pomigliano, nello spareggio per la promozione in Serie A, non riescono a ribaltare il risultato e dicono addio alla speranza di superare il campionato cadetto. La gara di ritorno, infatti, si è conclusa con il risultato di 1-0 per le biancocelesti, punteggio, però, inutile, visto ciò che era successo nel primo atto della sfida. La partita decisiva per il sogno promozione, vedeva affrontarsi la Lazio, seconda in classifica in B, e il Pomigliano, formazione campana che ha terminato la sua stagione al penultimo posto nella massima serie di categoria.