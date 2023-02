Serie A femminile, calendario della poule scudetto: la Roma parte dalla Fiorentina

La FIGC ha pubblicato il calendario della poule scudetto e della poule salvezza del campionato di Serie A Femminile. Si parte nel weekend tra sabato 18 e domenica 19 marzo con la Roma che ha chiuso le 18 gare al primo posto con 48 punti, otto in più della Juventus. Si giocheranno altre dieci giornate, con le 10 squadre che saranno divise in due poule e quattro scontri diretti ogni fine settimana, per rendere la fase decisiva della stagione sempre più avvincente. La Roma di Alessandro Spugna si contenderà il titolo e la qualificazione alla prossima UEFA Women's Champions League con Juventus, Fiorentina, Inter e Milan. Le dieci squadre si porteranno dietro dalla prima fase i punti in classifica, così come la differenza reti e gli scontri diretti. In caso di arrivo a pari punti tra due o più squadre al termine delle due poule, conteranno i punti ottenuti e la differenza reti nei quattro scontri diretti, due della prima fase e due della seconda. Ecco il calendario completo: