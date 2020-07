Serie A, ecco la 36^ e la 37^ giornata: Roma-Fiorentina alle 19.30, il Torino alle 21.45

La Lega Serie A ha annunciato la riprogrammazione del terzultimo e del penultimo turno di campionato, in attesa di capire come sarà gestita l’ultima giornata. Roma-Fiorentina verrà disputata domenica 26 luglio alle 19.30 (Sky) mentre la sfida in trasferta contro il Torino ci sarà mercoledì 29 luglio alle 21.45 (Sky). Di seguito i due turni completi:

36^ GIORNATA

Venerdì 24 luglio

Milan-Atalanta, ore 21.45 (Sky)

Sabato 25 luglio

Brescia-Parma, ore 17.15 (Sky)

Genoa-Inter, ore 19.30 (Sky)

Napoli-Sassuolo, ore 21.45 (Dazn)

Domenica 26 luglio

Bologna-Lecce, ore 17.15 (Dazn)

Cagliari-Udinese, ore 19.30 (Dazn)

Hellas Verona-Lazio, ore 19.30 (Sky)

Roma-Fiorentina, ore 19.30 (Sky)

Spal-Torino, ore 19.30 (Sky)

Juventus-Sampdoria, ore 21.45 (Sky)

37^ GIORNATA

Martedì 28 luglio

Parma-Atalanta, ore 19.30 (Dazn)

Inter-Napoli, ore 21.45 (Sky)

Mercoledì 14 marzo

Hellas Verona-Spal, ore 19.30 (Dazn)

Lazio-Brescia, ore 19.30 (Sky)

Sampdoria-Milan, ore 19.30 (Sky)

Sassuolo-Genoa, ore 19.30 (Sky)

Udinese-Lecce, ore 19.30 (Sky)

Cagliari-Juventus, ore 21.45 (Dazn)

Fiorentina-Bologna, ore 21.45 (Sky)

Torino-Roma, ore 21.45 (Sky)