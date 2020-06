Roma, il nuovo calendario della Serie A: date, orari e tv

E’ stato finalmente reso noto il calendario ufficiale per la conclusione della stagione di Serie A. Dopo l’ok arrivato dal Governo per la ripresa, i vertici del calcio italiano hanno stilato la tabella di marcia per la conclusione della stagione. Si ripartirà il 20 giugno con i recuperi di Torino-Parma (19.30) ed Hellas Verona-Cagliari (21.45). Il giorno successivo andranno invece in scena Atalanta-Sassuolo ed Inter-Sampdoria. Per rivedere nuovamente in campo la Roma si dovrà aspettare fino al 24 giugno quando alle 21:45 all’Olimpico si giocherà la partita contro la Sampdoria. Questo il calendario completo dei giallorossi:

8a giornata: Roma-Sampdoria, mercoledì 24 giugno ore 21.45 (SKY)

9a giornata: Milan-Roma, domenica 28 giugno ore 17.15 (DAZN)

10a giornata: Roma-Udinese, giovedì 2 luglio ore 21.45 (SKY)

11a giornata: Napoli-Roma, domenica 6 luglio ore 21.45 (SKY)

12a giornata: Roma-Parma, mercoledì 8 luglio ore 21.45 (DAZN)

13a giornata: Brescia-Roma, sabato 11 luglio ore 19.30 (SKY)

14a giornata: Roma-Hellas Verona, mercoledì 15 luglio ore 21.45 (SKY)

15a giornata: Roma-Inter, domenica 19 luglio ore 21.45 (SKY)

16a giornata: Spal-Roma, mercoledì 22 luglio ore 21.45 (DAZN)

17a giornata: Roma-Fiorentina

18a giornata: Torino-Roma

19a giornata: Juventus-Roma