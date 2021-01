Serie A, ecco gli stipendi delle panchine delle big: Roma quinta, comanda l’Inter

In un calcio così condizionato da problemi di natura finanziaria e con impegni estremamente ravvicinati non si può non considerare fondamentale l’apporto delle panchine. La Gazzetta dello Sport ha analizzato in questo senso quanto guadagnano complessivamente le cosiddette riserve delle varie big del nostro campionato (dati relativi alla giornata di campionato appena trascorsa). In questa speciale classifica la Roma risulta essere al quinto posto: i giocatori partiti dalla panchina nella sfida di ieri percepiscono uno stipendio totale di 13,2 milioni di euro netti: il più pagato è Diawara (2,5 mln), seguito a ruota da Borja Mayoral (2,3 mln) e dalla coppia Cristante-Carles Perez (2 mln).

A comandare questa particolare classifica è l’Inter, che può permettersi di non schierare nel proprio undici titolare ben 32,3 milioni di euro netti di ingaggi. I nerazzurri sono seguiti a ruota dalla Juventus (30,5 mln); terzo il Napoli (24,5 mln), quarto il Milan (17,9 mln).