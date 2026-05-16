È stato necessario un caos durato giorni e giorni per arrivare ad una decisione che andava presa da tempo. Come riporta La Stampa, dalla prossima stagione non saranno più possibili sovrapposizioni tra i derby di Torino e Roma e i due tornei di tennis più importanti d'Italia, gli Internazionali di Roma e le ATP Finals di Torino. Sarà inserito una sorta di 'algoritmo tennis' nel computer che elabora il calendario di Serie A, in modo che non possano più capitare incastri di questo tipo. Almeno nel 2027 sarà anche esclusa la possibilità che la finale di Coppa Italia venga disputata nella stessa settimana del torneo su terra rossa della Capitale.

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Un provvedimento che arriva dopo giorni di decisioni rimbalzate tra Prefettura, Lega Serie A e non solo. E che hanno portato alla situazione in cui le 5 gare che sono coinvolte nella corsa Champions si giocheranno domani alle 12, tutte in contemporanea.