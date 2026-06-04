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Domani alle 18:30 al Teatro Regio di Parma andrà in scena la presentazione del calendario della Serie A 2026/27. L'evento, che avrà luogo durante il Festival dello Sport, permetterà alle squadre di conoscere il proprio cammino nel prossimo campionato. Le date di inizio e fine sono già note: si parte nel weekend del 22-23 agosto, con la prima giornata, per arrivare alla 38esima giornata da disputare nel fine settimana del 29-30 maggio 2027. Oggi la Lega Serie A ha comunicato quali saranno i criteri da seguire per la formazione del calendario.

Finestre FIFA e infrasettimanali

La prima novità riguarda la presenza diall'interno della stagione. È stato previsto l'accorpamento delle soste per le nazionali di settembre e ottobre con il campionato che starà fermo da domenica. Ridotti anche i, in programma nelle giornate 9 (28 ottobre) e 18 (6 gennaio).

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Incroci, alternanze e derby

Per quanto riguarda, invece, gli incroci, si parte dal fatto che anche per questa stagione è stato confermato il calendario di tipo. Le gare di andata saranno, dunque, in ordine diverso rispetto a quelle di ritorno, ma ci dovrà esseretra le gare di andata e ritorno contro la medesima avversaria. Criterio specifico per i derby. Si farà in modo che le stracittadine non cadano né alla, négiornata, e neanche nel turno infrasettimanale feriale della nona giornata. Prevista alternanza, come di consueto, per gli incontri in casa delle coppie Inter-Milan, Juventus-Torino e Roma-Lazio. Ultimo criterio che riguarda le. Il calendario eviterà che le squadre partecipanti alla Champions League affrontino le squadre partecipanti all'Europa League ed alla Conference League nelle giornate 7ª, 21ª, 25ª, 28ª, 31ª, 34ª comprese“back to back” e per la 4ª giornata limitatamente alle Società partecipanti alla UEFA Europa League.