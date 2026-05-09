Serie A, Di Francesco non frena la Juve: Lecce ko 0-1, decide Vlahovic

Niente da fare per il Lecce di Di Francesco. La squadra salentina lotta ma non riesce a fermare la Juventus. La partita si sblocca subito, dopo appena 10 secondi: Vlahovic, con il sinistro, supera Falcone e porta avanti i bianconeri, indirizzando di fatto il match. Nel secondo tempo arrivano anche due reti annullate, una allo stesso attaccante serbo e l’altra a Kalulu. I giallorossi, invece, non riescono mai a rendersi davvero pericolosi: soltanto un tiro di N’Dri impensierisce Di Gregorio, senza però creare veri pericoli. La Juventus può così tirare un sospiro di sollievo e allungare in classifica sulla Roma: ora il vantaggio sulla squadra di Gasperini è di +4. I giallorossi saranno chiamati a rispondere domani nel match contro il Parma.