Serie A, definiti i recuperi della 26^ giornata. Roma-Samp scala al weekend dopo

Il Consiglio di Lega di ieri, unito all’aggiornamento del decreto da parte del Governo hanno finalmente permesso alla Serie A di stabilire date e orari per il recupero della 26^ giornata. Le sei partite incriminate si giocheranno in questo weekend facendo scivolare il campionato tutto di una settimana. Riposa dunque la Roma che tornerà in campo con il Siviglia in Europa e solamente dopo con la Sampdoria all’Olimpico. Di seguito il calendario ufficiale:

25^ GIORNATA

MERCOLEDI’ 18 MARZO

Atalanta-Sassuolo, 18.30

Hellas-Cagliari, 18.30

DA DEFINIRE ALLA PRIMA DATA UTILE

Inter-Sampdoria

26^ GIORNATA

DOMENICA 8 MARZO

Parma-Spal, ore 12.30

Milan-Genoa, ore 15

Sampdoria-Verona, ore 15

Udinese-Fiorentina, ore 18

Juventus-Inter ore, 20.45