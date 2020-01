Serie A, date e orari dalla 4^ all’11^ di ritorno: Milan-Roma domenica 15 marzo alle 20.45

La Lega Serie A rende noto il calendario dalla 4^ giornata del girone di ritorno all’undicesima del campionato. Dopo la trasferta con il Sassuolo, infatti, la Roma giocherà con il Bologna venerdì 7 febbraio in casa alle 20.45. A seguire andrà a Bergamo contro l’Atalanta (sabato 15 febbraio, ancora di sera). Alla sesta di ritorno giocherà di nuovo all’Olimpico contro il Lecce (domenica 23 febbraio alle 18), poi la sosta per le Nazionali con il break che terminerà per i giallorossi il primo marzo contro il Cagliari alla Sardegna Arena (ore 18). Roma-Samp, invece, è stata programmata per l’8 dello stesso mese alle 20.45. Una settimana dopo ci sarà la sfida con il Milan a San Siro (domenica 15 marzo alle 20.45). A chiudere Roma-Udinese e la sfida con il Napoli, rispettivamente domenica 22 marzo alle 18 e il 4 aprile allo stesso orario.

Calendario e dove vederla

4^ Roma-Bologna, venerdì 7 febbraio, ore 20.45 (Sky)

5^ Atalanta-Roma, sabato 15 febbraio, ore 20.45 (Dazn)

6^ Roma-Lecce, domenica 23 febbraio, ore 18 (Sky)

7^ Cagliari-Roma, domenica 1 marzo, ore 18 (Sky)

8^ Roma-Samp, domenica 8 marzo, 20.45 (Sky)

9^ Milan-Roma, domenica 15 marzo, 20.45 (Sky)

10^ Roma-Udinese, domenica 22 marzo, 18 (Sky)

11^ Napoli-Roma, sabato 4 aprile, 18 (Sky)