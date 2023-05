Serie A, Cremonese-Bologna 1-5: i rossoblù dilagano

Non c'è mai stata partita tra Cremonese e Bologna. Il punteggio la dice lunga sull'andamento della gara, un 1-5, che non lascia spazio ad altre interpretazioni. I lombardi ora sono ad un passo dal ritorno in Serie B, mentre i rossoblù tornano a vincere dopo sei giornate senza i tre punti. Pronti, via e il Bologna è già in vantaggio: al 14', di testa, punisce Arnautovic. La partita diventa subito in discesa per gli uomini di Thiago Motta. Al 27', arriva il raddoppio con Ferguson che, dagli sviluppi di calcio d'angolo, è il più lesto di tutti a trafiggere Carnesecchi. La Cremonese non riesce ad uscirne. In pieno recupero del primo tempo è Posh a trovare la gloria, per lo 0-3 all'intervallo. Al ritorno in campo la formazione di casa prova una timida reazione, trovando anche un calcio di rigore per un presunto fallo di mano di Bonifazi, tolto dal Var. Neanche il tempo di protestare che, al 63', c'è il poker di Orsolini che, lanciato in profondità, non sbaglia davanti all'estremo difensore della Cremonese. Nel finale, il Bologna resta anche in 10 per il doppio giallo ad Orsolini. Questo, però, non ferma Sansone dal segnare il quinto gol della squadra, al 80'. Il gol della bandiera della Cremonese è siglato da Ciofani in pieno recupero.