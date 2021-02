Serie A, colpo Spezia: battuto il Milan 2-0. A segno Maggiore e Bastoni

Grande colpo per lo Spezia: la formazione di Italiano ha battuto il Milan nell’anticipo delle 20:45 di Serie A. Grazie ai gol di Maggiore e Bastoni, entrambi nel secondo tempo, i liguri portano a casa una vittoria importantissima. Acampora sfiora il tris proprio sul finale, con il pallone che si infrange sull’incrocio dei pali. Gli uomini di Pioli, invece, chiudono la gara con zero tiri in porta. Passo falso per i rossoneri che rimangono invece fermi a 49 punti in classifica: occasione ghiotta domani per l’Inter, che contro la Lazio si batterà per il primo posto in classifica.