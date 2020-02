Serie A, cinque partite a porte chiuse: c’è anche Juve-Inter. Tutto regolare per la Roma

L’emergenza coronavirus continua ad avere conseguenze sul calcio. In particolare, conseguenze che ricadono sui tifosi, che non potranno andare allo stadio in cinque delle dieci partite in programma nel prossimo weekend di Serie A. Con un comunicato ufficiale, infatti, la Lega Serie A ha annunciato le porte chiuse per metà della settima giornata di ritorno. Tra i match interessati anche la supersfida tra Juventus e Inter in programma domenica sera mentre è tutto regolare per Cagliari-Roma, prevista domenica alle 18. Di seguito la nota:

Visto l’articolo 1 co. 1 lett. a) del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”; il Presidente della Lega Nazionale Professionisti Serie A dispone che le seguenti gare della 7ª giornata di ritorno del Campionato di Serie A TIM si disputino all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse:

UDINESE – FIORENTINA

MILAN – GENOA

PARMA – SPAL

SASSUOLO – BRESCIA

JUVENTUS – INTER