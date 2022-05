Serie A, Casini: “Torino-Roma si giocherà di venerdì”

Il presidente della Lega Serie A ha confermato l'anticipo dell'ultima giornata di campionato

Torino-Roma si giocherà venerdì 20 maggio. La richiesta dei giallorossi è stata accolta e ad annunciarlo è stato il presidente della Lega Serie A Lorenzo Casini.“La Roma giocherà di venerdì come chiesto, decisione che è stata unanime. Siamo tutti contenti che la Roma disputerà la finale della Conference League”, le parole riportate dall'Ansa. La squadra di Mourinho avrà quindi più giorni a disposizione per preparare la sfida con il Feyenoord:“Le altre che giocheranno per l’Europa rispetteranno il principio di contemporaneità scendendo in campo o tutte sabato o domenica, ma si deciderà dopo la penultima giornata”.