Serie A, cambiato l’orario di Roma-Frosinone: si giocherà alle 20:45. Ecco il motivo

"In attuazione dell’ordinanza del Prefetto di Roma datata 16 Settembre 2023, Prot. N. 0087024, si comunicano le seguenti variazioni al programma di anticipi e posticipi della Serie A TIM: 7ª GIORNATA; ROMA-FROSINONE Domenica 1° Ottobre 2023 Alle Ore 20:45* DAZN (*Anziché Ore 18:00)"

Il motivo? Nella settimana dal 25 settembre all'uno ottobre la capitale ospiterà la Ryder Cup di golf, che nella giornata di domenica si sarebbe sovrapposta alla sfida dell'Olimpico, valida per la settima giornata di Serie A. Di conseguenza, la gara inizialmente prevista come posticipo, ovvero Atalanta-Juventus, verrà anticipata alle 18. Sia la squadra di Mourinho che quella di Gasperini, nella settimana seguente, saranno impegnate nella seconda giornata di Europa League.

