Serie A, Brescia-Torino 0-4: esordio shock per Grosso, Belotti e Berenguer rialzano i granata

Nell’anticipo del sabato della dodicesima giornata di Serie A, il Brescia perde in casa per 4-0 contro il Torino. I granata vanno in vantaggio al 17′ minuto grazie al rigore trasformato da Belotti. Raddoppio dei piemontesi che arriva ancora dagli 11 metri, segnato da Belotti al minuto 27. Nel secondo tempo arriva la doppietta di Berenguer che sancisce la vittoria della squadra di Mazzarri: esordio da incubo per Grosso sulla panchina delle ‘rondinelle’ dopo l’esonero di Corini. Per l’ex Verona un’altra brutta notizia arriva dall’espulsione di Mateju, che salterà la gara contro la Roma il prossimo 24 novembre. Il Toro torna alla vittoria dopo ben 6 partite.