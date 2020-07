Serie A, Brescia-Roma: arbitra Calvarese, è il quinto incrocio stagionale

Domani sera la Roma torna in campo contro il Brescia. Dopo aver ritrovato la vittoria col Parma, la squadra di Fonseca punta a blindare l’Europa League in preparazione della sfida col Siviglia ad agosto. I giallorossi saranno impegnati domani sera alle 19.30 in casa della squadra di Di Biagio, con un piede e mezzo in Serie B. L’AIA ha reso noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R. e degli A.V.A.R. che dirigeranno le gare valide per la 13ª giornata di ritorno del Campionato di Serie A 2019/20 in programma sabato 11 luglio 2020. Brescia-Roma è stata affidata a Gianpaolo Calvarese, con Manganiello al Var. Sarà il quinto incrocio stagionale tra le parti, dopo la prima giornata col Genoa, la sfida a San Siro con l’Inter, il derby di ritorno con la Lazio e il match con la Samp, il primo dopo il lockdown. Tre pareggi e una vittoria con Calvarese per la Roma, ma lo score totale resta positivo con 10 vittorie, 4 pari e 5 ko.



BRESCIA – ROMA Sabato 11/07 h. 19.30

CALVARESE

DI VUOLO – DE MEO

IV: MAGGIONI

VAR: MANGANIELLO

AVAR: PRETI