Serie A, Bologna-Inter e Atalanta-Torino si giocheranno

Resterà valida la sfida giocata tra la Dea e l'Udinese

E' arrivata la decisione del Collegio di Garanzia del Coni sui rinvii di Serie A. Bologna-Inter si giocherà e la data è quella precedentemente assegnata del 27 aprile. Stesso discorso per Atalanta-Torino che saranno in campo l'11 maggio mentre resterà valida la sfida giocata tra la Dea e l'Udinese con il risultato di 2-5 in favore dei bergamaschi.