Serie A, Atalanta-Spezia 3-1: Pasalic e Muriel firmano il sorpasso momentaneo sulla Roma

L’Atalanta non sbaglia e supera lo Spezia nel secondo anticipo del venerdì della 27esima giornata di Serie A. Al Gewiss Stadium finisce 3-1 per i nerazzurri , che la chiudono in meno di 20 minuti nel secondo tempo. Prima frazione che termina a reti bianche, poi sale in cattedra Pasalic che segna al 53′ e al 72′, nel pezzo la rete di Muriel al 55′. Partita chiusa, anche lo Spezia gioca una buona partita e si merita almeno il gol della bandiera all’81’ con il neoentrato Piccoli. La squadra di Gasperini, che martedì proverà la rimonta Champions in casa del Real Madrid, sale così a 52 punti agganciando la Juventus (che ha due partite in meno rispetto ai nerazzurri) e superando la Roma, al momento quinta. I giallorossi sono a 50, ma scenderanno in campo domenica alle 15 in casa del Parma.