Serie A, anticipi e posticipi dalla prima alla terza giornata: Juve-Roma l’1 settembre

Dopo il sorteggio del calendario andato in scena ieri, con le relative polemiche giallorosse per un finale di stagione da incubo con cinque big match su otto, oggi la Lega Serie A ha reso noti anticipi e posticipi delle prime tre giornate di campionato. La Roma esordirà in casa del Cagliari domenica 18 agosto alle 20.45, poi la prima in casa domenica 25 alle 20.45 contro l'Empoli. Alla terza invece il big match in casa della Juventus domenica 1 settembre alle 18.30.