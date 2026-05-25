Una stagione conclusa con un traguardo che fino a poche settimane fa sembrava impossibile. La Roma ha chiuso il campionato in terza posizione dietro a Inter e Napoli e tra i protagonisti assoluti, oltre a Svilar (premiato come miglior portiere della Serie A dalla Lega), ci sono senza dubbio Donyell Malen e Gianluca Mancini. I due sono stati inseriti nella Top XI di Opta per le loro prestazioni in base alle statistiche avanzate. L'attaccante olandese, decisivo fin dal suo arrivo, ha chiuso con 14 gol in 18 partite, mentre il difensore è stato fondamentale per la retroguardia giallorossa che ha chiuso al secondo posto (dietro al Como) per gol subiti.

11 - Qui la Top XI della Serie A 2025/26 basata sui dati statistici Opta. Dream.#OptaTopXI #SerieA pic.twitter.com/l9uImuZ5mD — OptaPaolo (@OptaPaolo) May 25, 2026