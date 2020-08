Serie A 2020/21, il campionato partirà il 19 settembre: ultima giornata il 23 maggio

Il Consiglio di Lega ha stabilito le date della prossima stagione 2020/21. Come riporta ‘gazzetta.it’, infatti, il prossimo campionato di Serie A comincerà il 19 settembre e si concluderà il 23 maggio 2021. Non sarà quindi il 12 settembre la data di inizio, che invece il Consiglio di Lega riunitosi oggi a Milano ha deciso di far slittare di una settimana. Di conseguenza, anche la sosta natalizia sarà modificata: si giocherà anche il 3 gennaio. Dopo la fine del campionato spazio alla preparazione in vista dell’Europeo 2021.