Calendario Serie A Roma: il 6 gennaio il Milan alle 18.30. Il 9 c’è la Juventus

Ufficializzate date e orari dei prossimi incontri di campionato. In Coppa Italia i giallorossi affronteranno il Lecce giovedì 20 gennaio alle ore 21

Arrivato il comunicato ufficiale della Lega Serie A, inerente gli anticipi, posticipi (in allegato anche la programmazione televisiva) e orari delle partite di gennaio. Giovedì 6 alle 18.30 andrà in scena Milan-Roma (biglietti quasi sold out). Il 9 gennaio sarà invece la volta della Juventus all'Olimpico, sempre alle 18.30. Domenica 16 gennaio, ancora all'Olimpico, alle 18, sarà in programma Roma-Cagliari. Il giorno 23 del mese, i giallorossi si dirigeranno ad Empoli per affrontare la squadra di Andreazzoli nello stesso orario del match contro i sardi. Giovedì 20 gennaio, alle ore 21 spazio invece alla CoppaItalia: Abraham e compagni affronteranno il Lecce negli ottavi di finale (su Canale 5).