Sergio Oliveira: “Vittoria fantastica!”, Kumbulla: “Che rimonta!”

La vittoria in rimonta viene festeggiata dai giocatori anche sui social

La conquista dei tre punti in rimonta contro la Salernitana, con l'undicesimo risultato utile consecutivo in campionato, viene festeggiata dai giocatori anche sui social. Sergio Oliveira su Instagram scrive: "Vittoria fantastica! Ma ora pensiamo a giovedì prossimo! Andiamo!" e poi un post con una foto che lo ritrae con Perez: "Spirito di squadra", mentre Bryan Cristante mette in risalto la personalità della squadra che non ha mai mollato: "Fino a quando l’arbitro non fischia la fine. Forza Roma!". Ecco il post di Kumbulla, uscito dal campo al termine del primo tempo: "Che rimonta! Bravi a crederci fino alla fine, ora testa a giovedì!". E Roger Ibanez: "Fino all'ultimo minuto!". Anche Mkhitaryan ha postato su Instagram una foto con una didascalia: "Ancora una vittoria determinante in campionato davanti ai nostri tifosi. Giovedì sera dobbiamo vincere ancora. Tutti insieme!"