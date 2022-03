Sergio Oliveira, serietà ed equilibrio: così si è meritato il riscatto

Tra Roma e Porto c’è un accordo sulla parola per restare in giallorosso per 13 milioni. Il centrocampista sta facendo di tutto per restare, compreso giocare con un problema alla caviglia

Roberta Moli

Da qualche settimana Sergio Oliveira ha un problema alla caviglia sinistra. Ora sta meglio, durante questa sosta è tornato ad Oporto dove si è fatto visitare da un medico di sua fiducia, ma ha stretto i denti perché sta facendo di tutto per convincere la Roma a riscattarlo dal Porto. Con ogni probabilità a giugno succederà: Pinto ha un accordo con il club lusitano per il riscatto fissato a 13 milioni ma è un accordo verbale, senza niente di scritto. Ecco perché molto, se non tutto, dipende dal rendimento in campo. E da quello fuori, perché Oliverira è un ragazzo serio, di personalità, che vive una vita molto semplice con la moglie e il cagnolino, che ha equilibrio ed è arrivato all’età giusta nel momento giusto. E questo a Mourinho piace.

Le cifre del riscatto di Sergio Oliveira

Oliveira sarà riscattato per 13 milioni ma l’idea è quella di abbassare di un paio di milioni magari inserendo dei bonus. Lui continuerà a guadagnare 3 milioni l’anno, come adesso, e non ha chiesto un euro in più per il trasferimento. Anche questo è stato molto apprezzato a Trigoria. Finora Oliveira, 30 anni il prossimo giugno, ha giocato 11 partite segnando 3 gol. È partito benissimo, ha avuto una piccola flessione dovuta anche al problema al piede, nel derby ha dato equilibrio e sostanza. Proprio le cose di cui aveva e ha bisogno la Roma. Se continuerà così il riscatto sarà solo una formalità.