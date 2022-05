Sergio Leone, il figlio Andrea: “Era della Roma”. Verdone: “Se lo dici tu, è così”

La nipote dello storico regista, a cui è stato dedicato un murale, pubblica alcuni messaggi inviati dallo stesso Verdone - che aveva rivelato la fede laziale di Sergio in un'intervista - ad Andrea Leone

Redazione

Giovedì è stato inaugurato a Centocelle il murale dedicato a Sergio Leone, uno dei più grandi registi nella storia del cinema italiano e mondiale. Un vanto anche per la città di Roma, a cui era molto legato. E che il club giallorosso ha onorato con un'opera che resterà impressa negli anni. Ma in queste ore sui social sta impazzando la polemica sulla sua fede calcistica, visto che molti tifosi della Lazio hanno sottolineato la passione biancoceleste di Sergio Leone, menzionata recentemente da Carlo Verdone in un'intervista. Visto il tam tam mediatico attorno a questa vicenda, la famiglia dello storico regista ha fatto chiarezza. In primis con il figlio Andrea, che in alcuni commenti su Facebook ha risposto: "Mi dispiace, ma mio padre era un grande tifoso romanista, come tutta la nostra famiglia".

Non solo, perché su Twitter è intervenuta anche la nipote,Flaminia, che ha pubblicato un messaggio che lo stesso Verdone ha inviato al papà Andrea: "Caro Andrea, mi spiace questa baraonda sul fatto che Sergio Leone, tuo padre, venga considerato ora della Lazio ora della Roma. A me, come più volte mi hai detto, gli piaceva stuzzicare per divertimento alcuni amici super tifosi prendendoli in giro. Ed io ero probabilmente fra questi. Ma se tu che sei il figlio affermi senza dubbio che Sergio era romanista, fai affidamento tu. Infatti mi sembrava strano che un tifoso della Lazio avesse invitato Falcao a casa vostra per quell'anteprima di 'Bianco, Rosso & Verdone' insieme alla Vitti e Sordi, con te presente. Ripeto, essendo tu il figlio, lo sai meglio di chiunque. Un abbraccio forte Andrea. Carlo".

"La cosa triste - aggiunge Flaminia - è che alla maggior parte dei tifosi in questi commenti non importa nemmeno di Sergio Leone, ma soltanto se era Romanista o laziale. Un personaggio che dovrebbe onorare la nostra città viene sminuito così tra due squadre. E poi almeno prima informatevi da fonti vere. Ho scaricato Twitter solo per sfatare questo mito: mio nonno era romanista". Lo stesso Andrea Leone aveva già smentito tempo fa la fede laziale del papà.