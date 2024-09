Sergio Conceiçao: ”Allenerei chiunque ma non la Roma”

In estate, il tecnico portoghese è stato uno dei principali candidati per la panchina del Milan

Dopo l'addio al Porto, Sergio Conceiçao è rimasto senza un club. Nella giornata di oggi, ha parlato del suo futuro pur restando incerto su dove allenerà. Tuttavia, è sicuro su una cosa: non allenerà mai la Roma. "Mi viene la pelle d'oca quando sento parlare dei miei gol con la Lazio. Non ho mai dimenticato la Lazio, mi è rimasta nel cuore", ha dichiarato a Radiosei. Pur essendo un professionista aperto a qualsiasi possibilità, Conceiçao ha scherzato dicendo: "Allenerei qualsiasi squadra, ma sicuramente non la Roma".