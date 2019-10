La Serbia di Tumbakovic supera all’ultimo respiro il Paraguay per 1-0. Decide il gol al 90esimo minuto del centravanti Mitrovic, che stende un ‘albirroja rimasta in inferiorità numerica dopo l’espulsione di Almiron a inizio secondo tempo. Positiva la prova del romanista Aleksandar Kolarov, sceso in campo da titolare prma di esser sostituito al 67esimo minuto da Milunovic.