Serbia under 18 campione d’Europa nel basket, Matic esulta: “Un orgoglio”

Nemanja Matic esulta. Stavolta non per la Roma, ma grazie alla vittoria della Serbia nell'Europeo under 18 di basket giocato in casa. Decisivo il punteggio di 81-71 nella finale di ieri contro la Spagna campione in carica: MVP del torneo è stato Nikola Topic, autore di 24 punti nella sfida decisiva che è valsa la medaglia d'oro. "Ben fatto ragazzi, siete il nostro orgoglio", ha scritto Matic in una story su Instagram in cui ha celebrato appunto il titolo dei ragazzi serbi.