Serafino (Pres. Sambenedettese): “Osserveremo qualche giovane della Roma”

Domenico Serafino, neo presidente della Sambenedettese, ha parlato ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dall’amichevole con la Roma. Queste le sue parole: “Oggi osserveremo un paio di giocatori giovani della Roma e credo che nascerà una collaborazione tra di noi. Cercheremo di approfittare dei grandi talenti romanisti“. Sono tanti i giovani sul mercato per quanto riguarda la Roma, uno su tutti Alessio Riccardi. Il leader della Primavera di De Rossi non è mai riuscito a imporsi in prima squadra e più volte in passato si è parlato di un suo possibile addio al giallorosso. L’ultima a interessarsi a lui e il Pescara, che sta trattando con la dirigenza romanista sul pagamento del ricco ingaggio percepito dal giovane calciatore (circa un milione di euro).