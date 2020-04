Sepúlveda e l’amore per la Roma: “Il mio cuore batte per lei”

Il mondo della letteratura piange Luis Sepúlveda, scrittore cileno scomparso oggi, all’età di 70 anni, a causa del coronavirus. L’autore, nel libro del 2004 “Una sporca storia”, aveva voluto dedicare alcune righe alla sua passione per il calcio, scrivendo del suo sentimento per la Roma e per i festeggiamenti di quel celebre tricolore del 2000/2001: “Amo il football, il calcio, il pallone o come vogliamo chiamarlo. In Spagna faccio il tifo per lo Sporting Gijon e me ne vanto. Soffro per le sue difficoltà ma mi emoziono davanti all’impegno delle giovani promesse delle giovanili che si formano nel suo vivaio storico. In America Latina sono un fanatico sostenitore dei Chaco Forever, anche se la vecchia squadra non campare nemmeno in serie C e gioca in campetti senza luci né spogliatoi. In Europa invece il mio cuore batte per la Roma, una squadra che, quando due anni fa conquistò lo scudetto, celebrò la vittoria con una festa popolare di due settimane che riportò l’allegria nella capitale italiana incupita dalla sfacciataggine di Berlusconi”.