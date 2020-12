Seoane: “Fortunati ad andare in vantaggio, alla lunga si è vista la forza della Roma”

Lo Young Boys non riesce nell’impresa e si fa rimontare dalla Roma. Gli svizzeri riconoscono la superiorità dei giallorossi e sperano di passare contro il Cluj. Nel postpartita le parole del tecnico Gerardo Seoane:

SEOANE IN CONFERENZA STAMPA

Sapevamo che era una partita difficile e dura contro la migliore squadra del gruppo. Siamo partiti bene, con la fortuna di andare in vantaggio che però non abbiamo tenuto fino all’intervallo. Sulla distanza si è vista la qualità delle squadre, ma lo sapevamo. Ci serviva una partita perfetta, non è stato così e la Roma ha messo il suo per meritare la vittoria.

Ora il Cluj

Per noi la situazione del girone è positiva, possiamo passare non perdendo col Cluj, è una situazione favorevole e speriamo di fare una buona prestazione per passare il turno, un nostro grande obiettivo.

SEOANE A ROMA TV

Per noi era chiaro che per far risultato sia in casa che qui a Roma ci voleva una serata perfetta. Sapevamo di dover difendere bene, la Roma ci ha obbligato a difendere di più, si è vista la differenza di qualità tra le due rose e tra i giocatori in campo. La vittoria della Roma è meritata, ma non penso che questa fosse la partita più importante per fare punti. E’ stata comunque una buona esperienza per farci capire cosa ci manca ancora.