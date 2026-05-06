Sensi: “La Roma può lottare per la Champions”. Poi le parole sull’addio di Ranieri

Le parole dell'ex presidente: "Non è compito mio tranquillizzare i tifosi perché io sono un ex presidente e da tifoso sono tranquilla"

"Sono stata lunedì allo stadio. Ho visto una grande partita una bella Roma, una bella squadra, un grande allenatore, quindi incrociamo le dita perché comunque siamo a meno uno dalla Juventus. Ci mancano poche partite quindi possiamo lottare", le parole di Rosella Sensi, ex presidente della Roma, a margine di un evento a Montecitorio come riporta l'AGI. Poi, sulle tensioni che hanno portato all'addio di Ranieri: "Non è compito mio tranquillizzare i tifosi perché io sono un ex presidente e da tifoso sono tranquilla". E ha chiuso parlando dell'affetto dei tifosi giallorossi: "Sì, devo dire mi commuovono vogliono bene e mi commuovono soprattutto nel ricordo di mio padre, ma anche nei miei confronti".