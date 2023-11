Semplici: “Mourinho un riferimento nella comunicazione, ci ha insegnato tanto”

Lazio-Roma è stato ovviamente anche José Mourinho contro Maurizio Sarri. Due stili completamente opposti in ogni aspetto di campo, da quello tecnico a quello di marketing e comunicazione. Lo Special One senza dubbio ha fatto scuola e continua a essere un punto di riferimento. La pensa così anche Leonardo Semplici:"Mou è un fuoriclasse dal punto di vista comunicativo, ci ha insegnato tanto. È all'avanguardia. Maurizio ha un modo diverso, comunque molto diretto. Sono due metodi che hanno pari valore, ma certamente Mourinho ha qualcosa in più, basta vedere cosa ha creato anche dal punto di vista ambientale in una piazza difficile come Roma. In materia è un riferimento", ha detto l'ex Spal a 'Tuttomercatoweb.com'.