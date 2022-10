Semplici: “Mourinho bollito? Assolutamente no. Nella comunicazione è il top”

Leonardo Semplici, ex allenatore Spal e Cagliari, è intervenuto ai microfoni di Calciomercato.it parlando anche della Roma. Il tecnico toscano ha parlato in particolare di Mourinho: "Mourinho bollito? Direi assolutamente no. Il percorso di cui si è reso protagonista l’anno scorso alla Roma e quello di quest’anno dimostrano che è ancora preparato". Questo il primo messaggio di Semplici che poi ha parlato anche dell'ultimo match contro gli azzurri di Spalletti: "Basti vedere il match con il Napoli, anche se non sono troppo d’accordo sulle sue dichiarazioni post partita in cui dice che avrebbe meritato di più. Per quanto concerne l’aspetto della comunicazione resta il top, ed è bravo a spostare l’attenzione su altro; è un grande tecnico ed ha una buona rosa e questo è un aspetto importante".