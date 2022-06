Semplici: “Con la vittoria della Roma in Conference è arrivato nuovo entusiasmo”

Leonardo Semplici, ex allenatore del Cagliari, ha parlato all'evento opening D.A.T.E a Firenze, ai microfoni dei media presenti, anche della vittoria della Roma in Conference League. Di seguito riportiamo le sue parole: "Se sarà un mercato scoppiettante? Me lo auguro, le squadre italiane devono tornare ad essere competitive, anche in ambito europeo. Con la vittoria della Roma in Conference è arrivato nuovo entusiasmo".