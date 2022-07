Sella: “Vedrei bene Dybala alla Roma, Mourinho lo gestirebbe al meglio”

L'ex tecnico giallorosso: "Zaniolo non è una seconda punta, le cose migliori le fa quando parte da esterno, può sfruttare la sua potenza fisica"

Redazione

L'ex allenatore della Roma, Ezio Sella, ha parlato ai microfoni di Centro Suono Sport 101.5 durante trasmissione 'Bar Forza Lupi'. Il tecnico ha affrontato anche l'argomento Dybala evidenziando quanto lavorerebbe bene accanto ad una figura importante come Mourinho. Di seguito riportiamo le sue dichiarazioni.

Come vedrebbe Dybala alla Roma?

"Molto bene, quando prendi un giocatore con questo talento ti fa la differenza. Mourinho lo gestirebbe al meglio, darebbe ancor più qualità alla squadra".

Dybala-Abraham che tandem sarebbe?

"Molto buono, Abraham svaria su tutto il fronte d’attacco e Dybala potrebbe agire sugli spazi che gli crea l’inglese. L’argentino potrebbe anche essere un grande assist-man".

Zaniolo è una seconda punta?

"Zaniolo non è una seconda punta, le cose migliori le fa quando parte da esterno, può sfruttare la sua potenza fisica, è un giocatore che ha bisogno di togliersi dall’intensità che può crearsi, fa fatica a fare la seconda punta".

Chi sceglierebbe tra Dybala e Ronaldo?

"Come seconda punta penso sia più utile un calciatore come Dybala, Ronaldo ha fatto le cose migliori partendo dalla sinistra. Per le caratteristiche e il modo di giocare la Roma è più utile Dybala".

Quanti centrali servono per giocare tutto l’anno con la difesa a 3?

"Secondo me ne devi avere almeno due di più, poi se hai anche calciatori duttili tanto meglio, per me servono cinque centrali almeno".

Zalewski ha le caratteristiche per giocare più alto?

"Il rientro di Spinazzola è senz’altro positivo, fa la differenza su quella fascia, è un valore aggiunto per la Roma. Zalewski è un calciatore che può giocare anche a destra, potrebbe essere sfruttato anche lì. Sicuramente Mourinho sfrutterà questo ragazzo in altre zone del campo".

Manca un regista a centrocampo?

"Sì, però la Roma penso si stia muovendo in tal senso. Prenderei un calciatore come Torreira, è un giocatore alla Pizarro per fare un paragone. Ha caratteristiche che la Roma non ha. Proverei a recuperare Veretout, penso abbia grandi qualità e spero che la Roma riesca a farlo".