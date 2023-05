Sella: “La Fiorentina avrà più motivazioni dei giallorossi. Roma è complicata”

Domani sera, alle ore 18, la Roma scenderà in campo contro la Fiorentina per la penultima giornata di campionato. Un match che vedrà affrontarsi due squadre che sono in procinto di giocarsi le rispettive finali di Europa e Conference League. La testa potrebbe essere già lì, ma l'ex di entrambe le formazioni, Ezio Sella, ai microfoni di Radio Bruno, vede favoriti i padroni di casa: "La Fiorentina ha più motivazioni in campionato. Per la Roma è molto complicato raggiungere il quarto posto e per questo Mourinho sta già preparando la finale contro il Siviglia, lascerà molti big fuori dalla sfida". Intervenuto anche in un'intervista sulle frequenze di Tuttomercatoweb Radio, si è sbilancio in un consiglio per mister Italiano, considerato tra i papabili successori di Luciano Spalletti sulla panchina partenopea: "Se fossi in lui, poi, non andrei a Napoli. Si tratta di un club che ha vinto uno scudetto e quella piazza, come Roma, è molto complicata".