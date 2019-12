Scuola Trigoria, gli allievi del Master Uefa Pro a lezione da Fonseca – FOTO

Trigoria apre i cancelli, non ai propri tifosi ma agli allievi allenatori del Master Uefa Pro. Come riporta il sito della Figc, i futuri tecnici saranno di scuola al Fulvio Bernardini oggi e domani, dove sarà relatore anche il mister giallorosso, Paulo Fonseca. A completare la due giorni di lezioni ci sarà la possibilità di assistere agli allenamenti di avvicinamento alla sfida di venerdì contro la Fiorentina. Presenti a Roma per accompagnare gli allievi, il direttore della Scuola Allenatori, Renzo Ulivieri; il segretario del Settore Tecnico, Paolo Piani; il docente di riferimento di Metodologia dell’allenamento, Ferretto Ferretti.

Di seguito, l’elenco completo degli allievi del Master allenatori:

Sergio Arnosti, Francesco Baldini, Paolo Bianco, Emiliano Francesco Bigica, Daniele Bonera, Fabio Caserta, Marco Cassetti, Cristian Eugen Chivu, Mirko Conte, Matteo Contini, Gaetano Fontana, Nazzarena Grilli, Ivan Javorcic, Mohamed Kallon, Vincenzo Italiano, Stefano Lucchini, Alessandro Lupi, Paolo Montero, Thiago Motta, Angelo Palombo, Andrea Pirlo, Walter Adrian Samuel, Manuela Tesse, Luca Toni e Emanuele Troise.