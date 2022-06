Scudetto Roma U16, Falsini: “Vittoria meritata”. Vergine: “Orgoglioso dei ragazzi”

Questa squadra è cresciuta nel corso del tempo. Forse nessuno a settembre avrebbe puntato sulla Roma under 16 campione d’Italia. È più bello quando le vittorie arrivano così? “È proprio vero. Non a settembre, ma a marzo pure nessuno ci credeva. Ed è bello perché abbiamo affrontato squadre top in Italia. Non è stato un percorso fatto di casualità. Lo abbiamo faticato, sudato, strameritato con i miglioramenti e il sacrificio. Poi il talento di questi ragazzi è indiscutibile. Credo che negli ultimi due mesi chi è venuto a vederci, si sia divertito”.