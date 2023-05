Scudetto Napoli, è la Roma l’unica big a non fare i complimenti agli azzurri

Tra ieri e stamattina sono arrivati i messaggi social di Inter, Juve, Lazio, Milan, Fiorentina e Atalanta. La Roma - vista la situazione tra le tifoserie - per ora non si è espressa pubblicamente

La festa del Napoli ha occupato le tv e i siti internet di tutta Italia e sarà ancora lunga considerato che mancano ancora 5 giornate. Tra la notte di ieri e stamattina il club azzurro ha fatto il pieno di complimenti da parte dei club di serie A: da quello ironico della Juventus a quelli istituzionali di Inter, Lazio, Milan, Atalanta o Fiorentina. All'appello manca solo quello della Roma che ha scelto il silenzio social. I motivi non sono difficili da ricercare: il pessimo rapporto tra le due tifoserie acuito negli ultimi mesi e la presenza di Spalletti che per molti tifosi rappresenta ancora oggi la causa principale dell'addio doloroso a Totti. Per evitare forse commenti esagerati la Roma ha preferito così non esporsi. Eppure il Napoli un anno fa aveva fatto un tweet di complimenti ai giallorossi per la vittoria della Conference. Non si sono congratulate neanche Bologna, Sassuolo, Spezia, Verona, Cremonese e Sampdoria.