Finisce il primo tempo al Tardini tra Parma e Roma. Risultato che non si sblocca dallo 0-0 iniziale. Al termine dei 45 di gioco parla Scozzarella. Queste le sue parole a Sky Sport:

Ti aspettavi questo primo tempo?

No, era il nostro obiettivo non dare campo alla Roma e sfruttare le nostre caratteristiche. Ci stiamo riuscendo contro una delle squadre che viaggia meglio in trasferta.

Ce la farete a mantenere questa intensità?

Spero di si.