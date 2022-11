Scossa Dybala: Mourinho punge anche Scaloni e la Joya

Non solo Karsdorp e Abraham . Nello tsunami di segnali che Mourinho sta mandando alla squadra in questi giorni ci è finito pure Dybala. "Non so se Paulo ci sarà contro il Torino. Difficile da dire, non so il contenuto dei suoi messaggi con la federazione argentina, con il suo allenatore Scaloni, non so se debba giocare domenica per andare al Mondiale". Come a dire: in fondo a noi della Roma cosa dovrebbe interessare?

Preoccupazione Torino ma testa al Mondiale

Dunque anche per La Joya pochi sconti. È il momento del bastone, le carote sono poche. Paulo dopo l'infortunio delle scorse settimane, continua a lavorare a Trigoria, e tra oggi e domani dovrebbe farlo in gruppo con l’obiettivo (appunto) di tornare a disposizione a un passo dal Qatar. "È ovvio che i giocatori che vanno al Mondiale in questa settimana, soprattutto nell'ultima partita, hanno la testa più di là che di qua. Certo che abbiamo bisogno di lui, se potessi scegliere lo vorrei col Torino" punge Mourinho. E “piange" un po’, come nell'ultima conferenza. Di fatto da quando il numero 21 non è sceso più in campo, sia in Europa che in campionato, la Roma soffre soprattutto in zona gol. Già ieri, Dybala ha toccato il pallone e domani mattina con la ripresa degli allenamenti dovrebbe tornare in gruppo. Possibile quindi qualche minuto contro il Toro, a quel punto diventerebbe probabile (ma non scontata) la convocazione di Scaloni. Quello che balla al momento, dopo l'ennesimo scossone Special, è l'umore di Mourinho, che quasi per certo non sarà dei migliori, neanche nei suoi confronti.